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Старт продаж нового дома Лондон в ЖК Новая Англия

05.08.2020 - 13:18

Если ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ – это город в городе, то дом ЛОНДОН – это столица в столице.

1 августа стартовали продажи нового дома ЛОНДОН (5 очередь строительства). Ввод в эксплуатацию запланирован на 2-й квартал 2022 года.

Планировку помещений сделано максимально функциональной, с панорамными окнами одно-, двух- и трехкомнатные квартиры от 29,73 кв.м до 94,16 кв.м.

 

 

Напомним, что в ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ уже введено в эксплуатацию 5 домов с 14, а 6-й дом сейчас в процессе получения сертификата. Также на территории ЖК функционирует детский сад, а в этом году открывает свои двери школа "Европейский коллегиум".

ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ уже живет своим уютным ритмом благодаря изысканному благоустройству и развитой внутренней инфраструктуре: кафе, магазинчики, салоны, зоны отдыха, детские площадки, зоны для выгула домашних животных и т.д.

Каждый дом комплекса выполнено в едином архитектурном стиле – английской неоклассике. А резиденты ЖК живут в полной безопасности, так как территория закрыта и под круглосуточной охраной.

Интересный факт, что застройщик Royal House, имея собственный строительный завод, производит стеновые модули, из которых, собственно, и строится ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ. Данная технология запатентована, имеет европейскую сертификацию СЕ и уже успешно экспортируется в страны Европы (Австрия, Словакия и др.). Но самое большое преимущество стеновых модулей ТМ Royal House – это их энергоэффективность, которая превышает украинские нормы на 20%, что позволяет экономить на отоплении помещений до 55%.

Сейчас стоимость квадратного метра в новом доме ЛОНДОН стартует от 24 681 грн. Поэтому кто еще колеблется, звоните за более подробной информацией: 044-290-73-80

Объекты:

ЖК Новая Англия

Застройщики:

Royal House

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