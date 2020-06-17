Депутаты приняли закон об использовании земель

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2280 относительно планирования в использовании земель, которым, в частности, предусматривается урегулирование вопроса установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин.
За проголосовали 320 народных депутатов
Согласно законопроекту, урегулируется вопрос границ общин и комплексного пространственного планирования территорий общин.
Также предусматривается создание общинами собственных органов градостроительства и архитектуры, которые смогут устанавливать градостроительные условия и ограничения на всей территории общины.
Кроме этого, речь идет о создании органами градостроительства и архитектуры службы заказчика градостроительной документации.
В то же время предусмотрено изменение целевого назначения особо ценных земель для размещения объектов промышленности и сохранения существующего порядка определения зон охраны памятников культурного наследия.
Также Кабмин уполномочат утверждать порядок использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование разработки комплексных планов.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в связи с открытием рынка земли украинцам следует позаботиться о надлежащем оформлении документов, подтверждающих право собственности или другое право на земельный участок, а также о внесении таких сведений в Государственный реестр.