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Одесский горсовет выделил участок в районе 10-й станции Фонтана под постройку коттеджей

21.07.2020 - 17:03

Одесский горсовет выделил землю в районе 10-й станции Большого Фонтана под постройку коттеджей.

Так, земельная комиссия передала 41,1 сотки на Фонтанской дороге, 64/1 под строительство и эксплуатацию жилых домов, отдельностоящих, со встроенными гаражами или открытыми автостоянками, сообщает агентство УСИ Одесса.

Место ранее занимало кафе "Кенгуру". Сейчас на участке кафе не работает, а сам он находится в заброшенном состоянии. Интересно, что неподалеку на улице Репина, 1 уже отвели схожий участок под те же цели.

В Одессе построят коттеджи в районе 10-й Фонтана

pixabay.com

Согласно данным консолидированной системы доступа к данным открытых государственных реестров Youcontrol, фирма ООО "Укрсмарт", которая получила право на застройку, основана 30 августа 2017 года. Ее возглавляет Сергей Березовский, который является и владельцем.

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