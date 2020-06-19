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На строительстве военного городка в Одесской области чиновники прикарманили 11 млн

19.06.2020 - 08:58

Должностные лица Министерства обороны присвоили более 11 млн гривен, выделенных из бюджета на строительство военных городков в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовали махинацию чиновники Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины по сговору с аффилированными коммерческими структурами. В ходе выполнения подрядных строительных работ чиновники подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки", - говорится в сообщении.

Чиновников Минобороны поймали на махинациях со строительством

ssu.gov.ua

По данным СБУ, чиновники перечисляли бизнесменам бюджетные средства, часть из которых присваивали. В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы совместно с представителями Южного офиса Госаудитслужбы провели аудит строительства двух казарм улучшенной планировки в одном из военных городков в поселке Черноморское.

"Только в ходе осмотра двух казарм были выявлены факты невыполнения работ на сумму более 11 миллионов гривен. Стражи порядка провели ряд обысков в офисных помещениях коммерческой структуры, административном здании МО Украины, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов уголовного производства. Во время следственных действий изъяты доказательства, в частности документация, подтверждающая махинацию с бюджетными средствами", - заявили в СБУ.

Чиновников Минобороны поймали на махинациях со строительством

ssu.gov.ua

Сейчас организатору коррупционной схемы, директору строительной компании, а также двум руководителям Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления объявлено подозрение. Продолжаются следственные действия.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве СБУ пресекла незаконные махинации с землей почти на миллиард гривен. Правоохранители задокументировали еще на стадии вывода земельных участков из коммунальной собственности и пресекли данное преступление. По факту было начато уголовное производство.

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