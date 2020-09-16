Квартиры в элитном ЖК и особняк в Козине: чем владеет Андрей Богдан. Фото, видео

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан владеет десятью квартирами в элитном ЖК CHICAGO CENTRAL HOUSE и поместьем в поселке Козин, где у него соседи Петр Порошенко и Олег Ляшко.

Как сообщает "Страна", Богдан в декларации указал, что купил 10 квартир в жилом комплексе CHICAGO CENTRAL HOUSE, площадью от 44 до 119 кв м. Находится ЖК по адресу ул. Антоновича, 44 возле метро "Олимпийская". Как сообщает издание, экс-глава президентского офиса занимает полностью один из последних этажей.

Недвижимость Андрея Богдана strana.ua

Из окон прекрасно видны Олимпийский стадион, бизнес-центры Gulliver и "Парус", костел святого Николая. Общая площадь всех квартир составляет около 800 кв м, причем рыночная стоимость квадратного метра жилья в этом ЖК сейчас колеблется в пределах $3-4 тысяч. Поэтому здесь стоимость жилья Богдана может достигать порядка $2,8 млн.

Подчеркнем, что застройщиком в этом проекте выступает Saga Development, владельцем которой является давний друг Богдана Андрей Вавриш.

Ресурс НЕРУХОМІ проверяет жил комплекс CHICAGO CENTRAL HOUSE и присвоил ему достаточно хороший рейтинг – 7.7.

Вместе с тем, журналисты выяснили, что Богдан живет не в Киеве, а в поселке Козин, где у него есть свой особняк. По соседству расположились поместья Петра Порошенко и Олега Ляшко.

Снимая с воздуха владения бывшего главы ОП, журналисты увидели, что оно имеет необычную вытянутую форму, и вплотную подходит к берегу. Со двора выход на свой пляж с причалом, здесь стоит водный мотоцикл. Местные жители говорят, что часто видят роскошный катер, пришвартованный у этого имения.

Недвижимость Андрея Богдана strana.ua

На заднем дворе есть небольшой бассейн, баня-бочка, детский батут и плетеные подвесные качели в виде коконов. Здесь часто гостят дети Андрея: у него четыре дочери - Виктория, Анастасия, Екатерина и Софья.

Недвижимость Андрея Богдана strana.ua

Сам особняк выстроен в стиле минимализм. Рядом - гараж на две машины. По декларации, Богдан в Козине владеет 55 сотками земли (три участка объединены в один). 13 лет назад он заплатил за землю около 4,1 млн грн. Стоимость дома на 560 м2, который был построен в 2011 году, политик не указывает в своей финансовой отчетности.