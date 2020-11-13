Киевгорстрой обновил список сданных ЖК, где можно купить готовую квартиру

Холдинговая компания Киевгорстрой опубликовала обновленный перечень сданных в эксплуатацию новостроек, в которых можно купить готовую квартиру со скидкой и приступить к ремонту.

Об этом стало известно из сообщения на сайте КГС.

Так, купить готовую квартиру можно в следующих жилых комплексах:

ЖК Новомостицко-Замковецкий, что по ул. Сергея Данченко, 32 – в продаже 5-комнатые квартиры площадью 131,7 кв. м. Стоимость квадратного метра от 20 737 грн. Скидка 18%.

ЖК Пектораль – в продаже 3-комнатные квартиры, площадь от 72,46 кв.м до 85,08 кв.м. Стоимость квадратного метра от 24 500 грн. Скидка 10%.

ЖК Солнечная Ривьера – в продаже 1 и 2-комнатные квартиры, площадь от 54,7 кв.м до 77,9 кв.м. Стоимость квадратного метра 47 250 грн. Скидка 10%.

ЖК Новомостицкий – в продаже 2 и 3-комнатные квартиры, площадь 80,12 кв.м – 107,02 кв.м. Стоимость квадратного метра от 24 503 грн. Скидка 10%.

Апарт-комплекс Costa Fontana в Одессе – в продаже апартаменты от 58 кв.м. до 106 кв.м. Стоимость квадратного метра от 33 000 грн. Скидка 10%.