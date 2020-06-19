В столичной Оболони готовятся к масштабному строительству велодорожек

11:35, 19.06.2020 46

В Оболонском районе Киева в следующем году начнут масштабное строительство велосипедных дорожек в рамках капитального ремонта проспекта Героев Сталинграда.

Об этом сообщили в паблике "Киев - Велосипедный Город".

Для жителей Оболони построят велосипедные дорожки
pixabay.com

Как отмечается, с обеих сторон улицы сделают двухсторонние полосы длиной 4,7 километра. Они будут около двух метров в ширину, что позволит велосипедистам разминуться друг с другом без лишних неудобств. Рядом также обустроят пешеходные тротуары из декоративной брусчатки. Покрытие на пешеходной и велосипедной зоне специально сделают разным, чтобы людям было проще их различать. Вдобавок на дорожках будут стоять специальные знаки, а также нанесена пластиковая разметка.

Проспект Героев Сталинграда является частью магистрального веломаршрута "Оболонь-Подол-Центр". Новые дорожки там соединят с инфраструктурой на проспекте Бандеры, Северном мосту, а дальше - с веломаршрутом "Троещина-Центр". Таким образом, получится одна большая система.

Строительство велосипедных дорожек – положительно отразится на благоустройстве довольно густонаселенного района столицы. Отметим также, что на Героев Сталинграда строится ЖК ПАРК СТОУН.

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