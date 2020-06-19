В КГГА рассказали, как получить справку о переименовании улицы

11:00, 19.06.2020 470 1

При совершении определенных нотариальных действий со своей недвижимостью, собственникам необходимо будет внести изменения в правоустанавливающие документы.

Об этом написал в своем Facebook замглавы Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

По его словам, получить справку о переименовании улицы можно в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

"Для получения документа необходимо лишь заявление в произвольной форме с запросом о предоставлении информации относительно переименования. В обращении не забудьте указать старое название улицы", - рассказал чиновник.

Таций уточнил, что срок обработки заявления - 30 дней, ведь эта справка рассматривается как обращение граждан. "Однако мы стараемся обрабатывать такие заявления не более 14 дней", - добавил он.

Так, в справке от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА будет указана новое название улицы и номер решения Киевского городского совета, которым улица была переименована.

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