Строительство скандального Подольского моста будет продолжаться

09:42, 18.06.2020 1800 1

Столичная власть не будет останавливать строительство Подольско-Воскресенского моста, как того требовали активисты.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, комментируя ситуацию на Русановских садах, где жители пытаются помешать строительству, сообщает Укринформ.

"Группа активистов общественной организации "Русановской массив", пренебрегая интересами громады столицы, сопротивляется строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода - объекта общегосударственного значения. Дошло до того, что некоторые жители Русановских садов утверждают, что эта земля и дорога по улице Центральная Садовая, которая используется под строительство, относится к их частной собственности и, мол, согласно постановлению правительства есть запрет на проезд по дороге местного значения тяжеловесной техники ", - сказал Кличко.

Он отметил, дорога по улицам Центральная Садовая, Железнодорожная и Дамбовая, согласно Генплану Киева до 2020 года, и к проекту нового Генерального плана, принадлежит к автомагистралям районного значения, а относительно правовой собственности, то эти улицы находятся в коммунальной собственности города.

По словам Кличко, с активистами были проведены встречи, и они настаивают, чтобы мост был спроектирован с учетом их требований.

Мэр Киева Виталий Кличко kyivcity.gov.ua

"Строительство мостового перехода осуществляется со всеми разрешительными документами и согласно действующему законодательству. Город не может остановить строительство мостового перехода в угоду группе людей. Этот мост - важная магистраль для нескольких миллионов жителей столицы и является объектом общегосударственного значения", - подчеркнул Кличко.

Вместе с тем он подчеркнул, что город согласился на некоторые пожелания активистов, которые можно учесть в проектно документации.

"Между жителями Русановских садов и заказчиком строительства был подписан меморандум о сотрудничестве. Согласно которому жители обязуются не препятствовать строительству моста. Заказчик обязуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии улицы Центральная Садовая, Железнодорожная и Дамбовая", - сообщил Кличко.

"Наша цель до конца года запустить автомобильное сообщение по новому мосту и приступить сразу к строительству метро на Троещину. Я убежден, что блокировать строительство такого объекта недопустимо и безответственным", - отметил он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно жители Русановских садов вышли с акцией протеста против строительства Подольского моста, в результате чего возник конфликт с полицией.