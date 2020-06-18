На Троещине построят спорткомплекс с ледовой ареной

17:04, 18.06.2020 358 1

Спортивный комплекс на участке улицы Милославской в Деснянском районе Киева будет построен на средства инвестора, для привлечения которого проведут инвестиционный конкурс.

Об этом сообщил департамент экономики и инвестиций Киевгоргосадминистрации в четверг, 18 июня.

"Проектом предусмотрено строительство спортивного комплекса на земельном участке площадью около 0,85 га. Ориентировочная площадь сооружения составит 6 тыс. кв. м. Запланировано разместить спортивные залы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, ледовую арену, игровой зал, залы для занятий боксом и борьбой, а также административные помещения", - сообщила КГГА.

Строительство спорткомплекса в Деснянском районе столицы
pixabay.com

Ориентировочные технико-экономические показатели и проектные решения реализации объекта инвестирования будут определять на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

Заказчиком строительства объекта и прединвестиционных работ является столичное коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство".

Отметим, что строительство спорткомплекса является важным для инфраструктуры массива: здесь активно строятся новые ЖК. В частности, как сообщают НЕРУХОМІ, здесь строится ЖК ВЫГУРОВЩИНА-20.

Другие новости

Прокуратура Киева хочет вернуть государству земельный участок стоимостью 31 млн

Киевгорсовет отдал в аренду участок вне аукциона, нарушая законы

16:47, 18.06.2020 491 1

Власти Броваров ищут застройщика для ЖК ДИАМАНТ

Необходимо завершить строительство четырех многоквартирных жилых домов

16:04, 18.06.2020 652 1

Аркада должна решить проблему с недостроенными ЖК – КГГА

Столичные власти готовы помочь с урегулированием вопроса

14:25, 18.06.2020 870 1

В Киеве завершают работы по обустройству сквера на Лукьяновке

Работы завершить мешают погодные условия

12:44, 18.06.2020 477

Использовал связи в КГГА: в Киеве задержали мужчину, который решал вопросы с землей

Кличко рассказал о деталях спецоперации СБУ и прокуратуры

10:50, 18.06.2020 1087