Ливень в Киеве: на подольской улице образовались огромные кратеры. Фото

16:49, 15.06.2020 4466

Киев утонул после очередного ливня в понедельник, 15 июня. В частности, на улице Туровской в Подольском районе из-за проблем с ливневыми стоками образовалась река.

Результаты потопа в Киеве НЕРУХОМІ

В результате асфальт подмыло, и посредине проезжей части возникло несколько огромных кратеров. Машины вынуждены были объезжать препятствия по тротуарам.

Результаты потопа в Киеве НЕРУХОМІ

Подчеркнем, что подобная ситуация с подтоплениями довольно часто происходит в Киеве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями. Об этом рассказал столичный мэр Виталий Кличко.