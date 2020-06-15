Ливень в Киеве: на подольской улице образовались огромные кратеры. Фото

16:49, 15.06.2020 4466

Киев утонул после очередного ливня в понедельник, 15 июня. В частности, на улице Туровской в Подольском районе из-за проблем с ливневыми стоками образовалась река.

Результаты потопа в Киеве
НЕРУХОМІ

В результате асфальт подмыло, и посредине проезжей части возникло несколько огромных кратеров. Машины вынуждены были объезжать препятствия по тротуарам.

Результаты потопа в Киеве
НЕРУХОМІ

Подчеркнем, что подобная ситуация с подтоплениями довольно часто происходит в Киеве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями. Об этом рассказал столичный мэр Виталий Кличко.

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