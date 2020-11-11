Эстонский застройщик Nordecon может продать два своих проекта под Киевом

Эстонская строительная компания Nordecon может продать два собственных проекта в Киевской области, которые были приостановлены на стадии разработки.

Об этом стало известно из промежуточного финансового отчета компании за третий квартал 2020 года, передает Интерфакс.

"Мы продолжаем искать возможности для выхода из наших двух приостановленных проектов недвижимости или подписания договора о строительстве с потенциальным новым собственником", – говорится в отчете.

Так, речь идет о двух проектах: логистическом комплексе в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м и офисно-гостиничном комплексе Boryspil Plaza, разработка которых была приостановлена с 2015 года.

Описание: Nordecon может продать два своих проекта в Украине Источник: istock Alt:

Согласно отчету, концерн также выкупил земельные участки компании-партнера ООО "В.И. Центр", предназначенные для размещения производственно-складского и офисно-гостиничного комплекса в Счастливом под Киевом, и передал в ипотеку для сохранения инвестиций и предоставленных кредитов. Активы ООО "В.И. Центр" по состоянию на 2019 год составляли 248,3 млн грн.

В то же время, компания в отчете сообщила, что "деятельность по развитию недвижимости, которая нуждается в крупных инвестициях, остается приостановленной, чтобы минимизировать риски, пока ситуация в Украине не улучшится".