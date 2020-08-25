Дух Нью-Йорка в центре Киева: террасы ЖК STANFORD окунут в романтику американских фильмов

Терраса в духе американских фильмов будет успешно реализована в ЖК STANFORD в Печерском районе Киева от застройщика Perfect Group.

"Воплощая концепцию Стэнфордского университета в ЖК STANFORD, мы позаботились о том, чтобы вы имели свое место для размышлений, прогулок, работы и отдыха под открытым небом", - рассказали архитекторы.

Они также признались, что их вдохновили образы интеллектуальной Америки – квинтэссенция свободы и развития, сдержанности и элегантности. Это отражение особого образа жизни по образцу мировых проектов, объединяющих функциональность с эстетикой классицизма.

В городе жилье с пространством, где вместо потолка – небо, имеет, несомненно, большую ценность. Не нужно покидать дом, чтобы подышать свежим воздухом. На террасе можно пить утренний кофе, загорать, обедать или наслаждаться закатом солнца с бокалом вина.

В закрытом дворе будет обустроен внутренний парк для жителей комплекса. Над его созданием работают лучшие ландшафтные дизайнеры.

Террасы в ЖК STANFORD понравятся всем facebook.com/stanford.kyiv

"Продуманность в каждой детали - пространство включает игровые площадки, открытые террасы ресторанов, зоны для променада, места для выступлений и кинопоказов.

Релаксировать, работать, читать, общаться ничто не помешает - двор закрыт от машин и посторонних", - отмечают проектировщики.