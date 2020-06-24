УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Банки выдали по программе "теплые кредиты" уже 606 млн грн

24.06.2020 - 11:01

За прошлую неделю банки предоставили украинцам 75 млн гривен по программе "теплые кредиты", при этом с момента ее запуска финучреждения выдали уже 606 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.

"Государственная программа "теплых кредитов" с приходом лета только набирает свою популярность. За прошедшую неделю июня банки предоставили еще более 75 млн грн кредитов", - сообщили в ведомстве.

Украинцы активно утепляют дома

flickr.com

В частности, в Госэнергоэффективности уточнили, что:

  • более 53 млн грн на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

  • свыше 20 млн грн – для ОСМД и ЖСК;

  • 1,8 млн грн – домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

"В целом, с начала действия программы в 2020 году уже более 57 тысяч семей и 577 ОСМД стали ее участниками и привлекли почти 606 млн грн "теплых кредитов", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцы в мае этого года привлекли более 330 млн гривен так называемых "теплых кредитов" на повышение энергоэффективности собственного жилья.

Комментарии

681
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Ипотека по 10%: миф или реальность

Ипотека по 10%: миф или реальность

Несмотря на обещания президента банки пока не готовы снизить ипотечную ставку

24.06.2020 - 09:58
Застройщики могут найти квартиры для пострадавших от взрыва на Позняках – Кушнир

Застройщики могут найти квартиры для пострадавших от взрыва на Позняках – Кушнир

Как Киев решит вопрос с квартирами для пострадавших от взрыва

24.06.2020 - 08:38
ГАСИ отказывается принимать КД ПАТРИАРХ ХОЛЛ в эксплуатацию

ГАСИ отказывается принимать КД ПАТРИАРХ ХОЛЛ в эксплуатацию

Заказчик получил отказ трижды

23.06.2020 - 18:10
Цель правительства снизить ипотечную ставку до 5-7% – Шмыгаль

Цель правительства снизить ипотечную ставку до 5-7% – Шмыгаль

Премьер пообещал изменения уже осенью

23.06.2020 - 16:10
В Виннице будут бороться с теми, кто незаконно выбрасывает строительный мусор

В Виннице будут бороться с теми, кто незаконно выбрасывает строительный мусор

В Виннице участились случаи засорения контейнерных площадок строительным мусором

23.06.2020 - 15:30