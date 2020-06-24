Банки выдали по программе "теплые кредиты" уже 606 млн грн

За прошлую неделю банки предоставили украинцам 75 млн гривен по программе "теплые кредиты", при этом с момента ее запуска финучреждения выдали уже 606 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.

"Государственная программа "теплых кредитов" с приходом лета только набирает свою популярность. За прошедшую неделю июня банки предоставили еще более 75 млн грн кредитов", - сообщили в ведомстве.

Украинцы активно утепляют дома flickr.com

В частности, в Госэнергоэффективности уточнили, что:

более 53 млн грн на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

свыше 20 млн грн – для ОСМД и ЖСК;

1,8 млн грн – домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

"В целом, с начала действия программы в 2020 году уже более 57 тысяч семей и 577 ОСМД стали ее участниками и привлекли почти 606 млн грн "теплых кредитов", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцы в мае этого года привлекли более 330 млн гривен так называемых "теплых кредитов" на повышение энергоэффективности собственного жилья.