Апартаменты Kandinsky Odessa Residence: на что нужно обратить внимание инвесторам

Строительство апартаментов Kandinsky Odessa Residence хоть и было омрачено уголовными расследованиями, но в целом застройщик владеет необходимыми для возведения разрешительными документами, что является положительным моментом для возможного инвестирования.

Об этом говорится в отчете экспертов ресурса НЕРУХОМІ.

Так, экспертам стало известно, что ГБР осуществляет досудебное расследования в уголовном производстве, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Материалами уголовного производства было установлено, что строительство Kandinsky Odessa Residence никоим образом не связано со строительством курортно-оздоровительного комплекса, а документальное оформление под видом "курортно-оздоровительного комплекса для детей с родителями" является лишь прикрытием незаконного возведения многоэтажного жилого дома.

Описание: Строительство ЖК Kandinsky Odessa Residence Источник: nerukhomi.ua Alt:

Тем не менее эксперты НЕРУХОМІ отмечают, что несмотря на то, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц Одесского городского совета, а не застройщика, такая ситуация позволяет правоохранительным органам существенно вмешиваться в его хозяйственную деятельность.

"Однако, рисков мы не видим, учитывая, что в административном производстве суд признал разрешение и строительство законным", - говорится в экспертном отчете.

Также НЕРУХОМІ выяснили, что заказчики строительства являются надлежащими пользователями земельного участка, что уменьшает инвестиционные риски в строительство.

"Целевое назначение земельного участка соответствует разрешению. Другими словами, это место допускает возможность строительства курортно-оздоровительного комплекса с апартаментами", - подчеркивают эксперты.

Отметим также что, административный суд в 2017 году рассматривал законность выдачи градостроительных условий и выдачу разрешения. Судом была подтверждена законность осуществления строительства и отсутствие оснований для их отмены.

Согласно официальной информации, Kandinsky Odessa Residence – курортно-оздоровительный комплекс с апартаментами. Строится по адресу: ул. Французский бульвар, 63/65 в Одессе. Состоит из четырех 21-этажных домов и подземного паркинга.

Эксперты рекомендуют будущим инвесторам выяснить в отделе продаж наличие и количество мест на открытой автостоянке, учитывая различную информацию об имеющихся паркоместах, между тем, что заявляет застройщик и тем, что предусмотрено проектом.

Более детально с отчетом по данному строительству можно ознакомится, перейдя по ссылке.