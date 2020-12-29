Акция от ЖК Greenville на Печерске: как получить еще 10 "квадратов" в подарок

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Жилой комплекс Greenville на Печерске запускает новогоднюю акцию при покупке квартир.
Об этом сообщается на официальном сайте ЖК.
"Новогодняя магия в ЖК Greenville на Печерске начинается! При покупке квартиры в ЖК Greenville на Печерске дарим 10 м2. Получи 10м2 квартиры твоей мечты в подарок! Спеши количество акционных квартир ограничено!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акция будет действовать до 15 января. Узнать ее детали можно посетив отдел продаж, который находится по адресу: Саперное поле, 12 в Киеве.
ЖК Greenville на Печерске
ЖК Greenville на Печерске - совместный проект девелоперов "НЕСТ" и группы компаний "Greenville". Вместе они воплотили свои многолетние достижения и создали лучшее место для счастливой жизни семьи в самом центре Киева. И "НЕСТ", и "Greenville" уже много лет работают на рынке недвижимости Украины, строят как жилые, так и коммерческие объекты по всей стране.
Greenville на Печерске - это жилой комплекс будущего, который расположился в престижном Печерском районе Киева и отвечает всем требованиям комфортной жизни в столице. Построенный из экологически чистых материалов, это жилой комплекс для тех, кто заботится об окружающей среде.
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